Resident Evil Village: Dieses Video zeigt, wie das neue Jagd-Feature funktioniert

in

In einem neuen Video bekommen wir zu sehen, wie das neue Jagd-Feature in Resident Evil Village funktioniert.

Langsam aber sicher rückt der Release von Resident Evil Village näher und aus diesem Grund dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder auf neue Szenen aus dem Spiel freuen. Game Informer hat beispielsweise ein Video veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie das Jagen in Resident Evil Village funktioniert.

Und zwar ist es so, dass sich in der Spielwelt verschiedene Tiere, wie etwa Schweine oder Hühner, tummeln. Diese Tiere könnt ihr jagen, um mit den dadurch gewonnenen Zutaten in “Duke’s Kitchen” Gerichte zu kochen.

Dadurch erhält Ethan Winters, der Held des Spiels, dauerhafte Upgrades. So lässt sich etwa der Schaden reduzieren, den man erleidet, wenn man einen Angriff blockt. Abgesehen davon lassen sich auch die Waffen von Ethan verbessern. Wie das funktioniert, seht ihr im nachfolgenden Video.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Resident Evil.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Resident Evil Village” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Auf den ersten Blick wirkt dieses Jagd-Feature etwas ungewöhnlich für Resident Evil, aber wir finden es gut, dass Capcom immer wieder neue Ideen ausprobiert. Nur so kann sich die Reihe weiterentwickeln.