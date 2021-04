Resident Evil Village: Neues Promo-Bild zeigt maskierten Charakter

in

Kürzlich ist ein neues Promo-Bild zu Resident Evil Village aufgetaucht, das einen bisher unbekannten Charakter zeigt.

Vielleicht gehört ihr ja zu den Resident Evil-Fans, die gerade jeden Infohappen zu Resident Evil Village aufsaugen, um sich schon mal auf den Release des Spiels am 7. Mai vorzubereiten. Wenn das so ist, dann interessiert es euch sicher, dass kürzlich ein neues Artwork zum Spiel veröffentlicht wurde.

Das ist eigentlich nichts Besonders, aber auf diesem Bild ist ein maskierter Charakter zu sehen, der bisher noch nicht gezeigt wurde. Hier könnt ihr euch das Bild ansehen:

Das Bild zeigt Chris Redfield, der Rose in seinen Armen hält. Rose is Ethan und Mias Tochter. Abgesehen davon sehen wir auch Ethan Winters und eben die Person mit Maske.

Einige vermuten, dass sich hinter der Maske Mutter Miranda verbirgt. In einer Szene wurde bereits gezeigt, wie Lady Dimitrescu mit jemandem telefoniert, der so heißt. Darüber hinaus ähnelt das leuchtende Auge denen von Lady Dimitrescu. Es könnte also jemandem gehören, der wie die Schlossherrin übernatürliche Fähigkeiten besitzt.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, zu erfahren, wie sich die Story rund um Ethan Winters weiterentwickelt. Die bisher veröffentlichen Szenen aus dem Spiel versprechend auf jeden Fall einen intensiven Horrortrip.

