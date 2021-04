Resident Evil Village: Neues Video zeigt die unheimlichen Umgebungen im Spiel

in

In einem neuen Video bekommen wir die unheimlichen Umgebungen zu sehen, die wir in in Resident Evil Village erkunden werden.

Der Release von Resident Evil Village lässt ja nicht mehr so lange auf sich warten und falls ihr euch schon mal darauf vorbereiten möchtet, was euch im Spiel erwartet, solltet ihr euch nachfolgendes Video nicht entgehen lassen.

Hier zeigt Game Informer einige der Umgebungen im Spiel. Diese sind nicht nur sehr detailliert gestaltet, sondern auch ziemlich unheimlich. Abgesehen davon ist es auch möglich, die Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen. Beispielsweise könnt ihr auf Dächer klettern, um euch von dort einen besseren Überblick zu verschaffen.

Natürlich lohnt es sich auch, die Umgebung zu erkunden, um nach Geld und Gegenständen zu suchen, die man beim Händler beispielsweise für Munition und Heilung eintauschen kann.

Hier das Ganze im Video:

Freut ihr euch schon auf den Release von Resident Evil Village? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Resident Evil.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der kommt nicht an Resident Evil Village vorbei. Zum Glück müssen wir nicht mehr so lange auf den Release warten.