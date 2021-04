Samurai Shodow: Hibiki Takane schließt sich dem Kampf an

Die SNK Corporation hat die Kämpferin Hibiki Takane als zweiter Charakter des Season Pass 3 für Samurai Shodow veröffentlicht.

Falls ihr Samurai Shodow spielt, dann interessiert es euch vermutlich, dass mit Hibiki Takane nun der zweite Charakter des Season Pass 3 erhältlich ist. Hibiki Takane kommt ursprünglich aus dem Spiel The Last Blade 2.

Dazu heißt es: “Inspiriert von den letzten Worten ihres Vaters, startet sie auf eine Reise, doch dunkle Mächte ziehen sie aus ihrer Zeit ins Jahr 1787. Als eher zurückhaltendes Mädchen wiegt der Kampf mit der Klinge schwer auf ihr. Wird sie sich für kurze Zeit dem Blutrausch hingeben, bevor sie ihr Leben als freundliche Reisende weiterführt, oder erlaubt sie, dass er sie völlig vereinnahmt und sie zu einem herzlosen Killer wird? Die Antwort findet sich in ihrer Klinge.”

Natürlich wurde auch ein Trailer zu Hibiki Takane veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Fans von The Last Blade werden sich sicher über Hibiki Takane freuen. Mal sehen, wie sie sich so gegen Haohmaru, Nakoruru und Co. schlägt.