Second Sight ist wieder bei Steam verfügbar

Seit kurzem ist das Actionspiel Second Sight von Free Radical Design wieder bei Steam verfügbar.

Erinnert ihr euch an das Spiel Second Sight aus dem Jahr 2004? In diesem Spiel übernimmt man die Rolle von John Vattic, der ohne Erinnerung in einer Forschungsanstalt aufwacht und versucht in Erfahrung zu bringen, was mit ihm geschehen ist.

Dafür setzt man verschiedene psychische Kräfte ein, um beispielsweise Projektionen von sich selbst zu erstellen oder andere Charaktere zu übernehmen. Dazu heißt es: “Second Sight kombiniert einen psychologischen Krimi mit abnormalen psychischen Fähigkeiten, verstohlener Erforschung und intensiven Schusswechseln. Es bietet eine neue Ebene an Actionspielen und gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Charakter zu steuern, der mit unglaublichen psychischen Fähigkeiten ausgestattet ist. Das Spiel bietet verschiedene Lösungsansätze, um einzelne Abschnitte zu vollenden: entweder durch heimliche Aktionen, dramatische Schusswechsel, psychische Kräfte oder durch eine Kombination aller drei Faktoren. Die Fähigkeit, Charaktere psychisch zu beeinflussen und Objekte und Individuen selbst zu manipulieren, bietet eine völlig neue Spieledynamik.”

Der PC-Port des Spiels wurde im Jahr 2012 von Steam genommen, aber dank THQ Nordic ist der Titel nun wieder auf der Vertriebsplattform von Valve verfügbar. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Second Sight ist ein sehr cooles Spiel. Wer es bisher verpasst hat, der sollte unbedingt einen Blick darauf werfen.

Quelle: bloody-disgusting.com