Seht euch hier 22 Minuten aus dem Spiel Atomic Heart an

Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, in dem wir fast 22 Minuten aus dem kommenden Spiel Atomic Heart zu sehen bekommen.

Erst kürzlich berichteten wir über einen Trailer, der den beeindruckenden Fotomodus des Ego-Shooters Atomic Heart vorstellt. Mittlerweile wurde auf dem YouTube-Kanal von “GameCross” ein weiteres Video zum Spiel veröffentlicht, das fast 22 Minuten aus dem Spiel zeigt.

Wenn ihr also wissen wollt, das euch in Atomic Heart erwartet, solltet ihr euch das Video nicht entgehen lassen. Zu sehen gibt es unter anderem abgefahrene Waffen, wildgewordene Roboter und mörderische Monster.

Hier das Video:

Im Spiel übernehmen wird die Rolle des Spezialagenten P-3, der in einem alternativen Universum auf dem Höhepunkt der Sowjetunion herausfinden muss, was sich in der “Einrichtung 3826” abspielt, in der Roboter und Monster für Chaos sorgen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Atomic Heart findet ihr hier.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein äußerst vielversprechendes Spiel mit einem interessanten Setting. Fans von Ego-Shootern sollten sich den Titel vormerken.