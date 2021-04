Seht euch hier den neuen Gameplay-Trailer zu The Day Before an

Der Publisher Mytona und das Studio Fntastic haben ein neues Gameplay-Video zum kommenden Survival-MMO The Day Before veröffentlicht.

In den letzten Tagen war es relativ still rund um das Survival-MMO The Day Before, aber heute haben wir ein Video für euch, das über 13 Minuten aus dem Spiel zeigt. Wer also wissen möchte, was das Spiel zu bieten hat, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Und wenn ihr mich fragt, sieht das alles bereits ziemlich cool aus. Das Spiel erinnert an eine Mischung aus The Last of Us, Days Gone und The Division. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Zum Spiel heißt es: “The Day Before ist ein Open-World-Survival-MMO das in einem tödlichen, postpandemischen Amerika spielt, das von fleischhungrigen Infizierten überrannt wird und und Überlebenden, die sich gegenseitig wegen Nahrung, Waffen und Autos töten. Du wachst alleine in einer Welt auf, an die du dich nicht mehr erinnerst und suchst nach Antworten und Ressourcen, um zu überleben.”

Erscheinen soll das Spiel noch im Laufe dieses Jahres. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Survival” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Szenen aus dem Spiel sehen verdammt gut aus. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes Survival-Spiel.