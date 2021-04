So beeindruckend sieht Metal Gear Solid 3 mit Raytracing auf Basis der Unreal Engine 4 aus

“Warpgazer Animations” hat eine Szene aus Metal Gear Solid 3: Snake Eater auf Basis der Unreal Engine 4 nachgebaut.

Heute habe ich mal wieder ein geniales Video für alle Fans von Metal Gear Solid. Und zwar hat “Warpgazer Animations” die Leiter-Szene aus Metal Gear Solid 3: Snake Eater mit Raytracing in der Unreal Engine 4 nachgebaut. Und das Ergebnis ist wirklich abgefahren.

Genauer gesagt wurde die Unreal Engine 4.26 verwendet, um diese Szene in Echtzeit zu rendern. Ihr könnt euch das Projekt zwar nicht herunterladen, dafür steht das Ganze als 4K-Video zur Verfügung.

Ach ja, als Easter Egg gibt es nach der Leiter-Szene eine weitere Szene zu sehen, in der sich Snake in einer Schachtel versteckt. Here you go:

Und was sagt ihr dazu? Sieht ziemlicch abgefahren aus, oder?

Das denken wir:

Ein Remake mit dieser Grafik wäre der absolute Hammer.

Quelle: dsogaming.com