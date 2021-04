Star Wars Battlefront 3: Leak zeigt angeblich Teile einer Map

in

Ein Leaker hat kürzlich unter anderem ein Bild veröffentlicht, das angeblich Teile einer Map aus dem kommenden Spiel Star Wars Battlefront 3 zeigt.

Gerüchte rund um Star Wars Battlefront 3 machen ja schon eine ganze Weile die Runde und heute haben wir einen neuen Leak für euch, der angeblich einen ersten Blick auf eine der Maps gewährt.

Und zwar hat der Reddit-Nutzer “This-Is-The-Way_” ein Bild veröffentlicht, das Coruscant zeigt. Wir bekommen aber leider nicht zu sehen, wie die Karte im Spiel aussieht. Der Ausschnitt zeigt lediglich ein Stück der Skyline, die sich noch in der Entwicklung befindet. Über diesen Link könnt ihr euch das Bild ansehen.

Abgesehen davon behauptet der Leaker, dass Battlefield 3 bei der Vermarktung auf Ahsoka und Coruscant setzt, ähnlich wie Battlefield 2 mit Maul und Naboo und Battlefield 1 mit AT-AT und Hoth.

Der Leaker erklärt weiter, dass das Aussehen von Ahsoka auf ihrem Look in der Serie “The Mandalorian” basiert, in der sie von der Schauspielerin Rosario Dawson verkörpert wird. Darüber hinaus ist von Koop mit reduzierten Erfahrungspunkten und einem überarbeiteten Sternenkarten- und einem neuen Loadout-System die Rede und die Modi Starfighter Assault und Galactic Assault sollen zusammengeführt werden.

Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt und es lässt sich aktuell nicht überprüfen, woher der Leaker diese Infos hat.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob sich dieser Leak bewahrheitet. Bis wir das erfahren, müssen wir uns aber sicher noch eine ganze Weile gedulden.

