Street Fighter V: Champion Edition – Rose ist ab sofort verfügbar

in

Capcom hat mit Rose eine weitere Kämpferin für das Kampfspiel Street Fighter V: Champion Edition veröffentlicht.

Im Rahmen der fünften und finalen Season von Street Fighter V hat Capcom die Kämpferin Rose veröffentlicht. Die Hellseherin Rose hatte ihren ersten Auftritt in Street Fighter Alpha und kehrt in Street Fighter V: Champion Edition nun mit neuen Tricks in die Arena zurück.

Offiziell heißt es zu Rose: “Rose hat neue Fähigkeiten gewonnen, die Langzeitfans von Street Fighter sicher wiedererkennen werden. Ihr ‘Soul Satellite’ ist aus Street Fighter IV als V-Skill dabei und erlaubt Rose Kugeln zu beschwören und so Druck auf ihre Feinde auszuüben. Ihr Skill ‘Soul Illusion’ ist ein V-Trigger aus der Street Fighter Alpha-Reihe und kreiert ein Spiegelbild von Rose, das ihr auf Schritt und Tritt folgt, ihre Moves kopiert und großen Schaden anrichtet.”

Hier ein Trailer, der Rose in Aktion zeigt:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema Street Fighter V haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Rose hat ein paar coole Angriffe auf Lager. Mal sehen, wie sie sich gegen Ryu, Ken und Co. schlägt.