Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für Switch angekündigt

Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games haben in Partnerschaft mit Nickelodeon bekannt gegeben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für die Switch erscheinen wird.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass der Brawler Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge angekündigt wurde. Während der Nintendo Indie World Showcase haben die Verantwortlichen nun offiziell bestätigt, dass das Spiel auch für die Nintendo Switch erscheint.

Abgesehen davon wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. In diesem Trailer, den ihr etwas weiter unten findet, bekommen wir Special-Moves und Combos von Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo zu sehen.

Übrigens: Die Musik im Spiel stammt von Tee Lopes, der zuvor unter anderem an Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom mitgewirkt hat.

Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite von Dotemu.

Noch mehr News, Infos und Videos zu den Turtles findet ihr hier.

Das denken wir:

Es hätte uns gewundert, wenn das Spiel nicht für die Switch erscheinen würde. Aber jetzt ist es wenigstens offiziell.