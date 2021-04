The House of the Dead: Remake erscheint noch in diesem Jahr für die Switch

in

Forever Entertainment hat The House of the Dead: Remake für die Nintendo Switch angekündigt.

Im Rahmen des Nintendo Indie World Showcase wurde das Spiel The House of the Dead: Remake für die Switch angekündigt. Hier handelt es sich um eine vollständig überarbeitete Fassung des Klassikers.

Das Spiel erschien ursprünglich im Jahr 1997. Mit dem Remake erhält der Arcade-Rail-Shooter Anpassungen und Gameplay-Änderungen, um modernen Spielstandards zu entsprechen. Es wurde auch gleich ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Einen genauen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Freut ihr euch über diese Ankündigung? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Es freut uns, dass es mal wieder ein Lebenszeichen von The House of the Dead gibt. Noch cooler als ein Remake fänden wir aber einen völlig neuen Teil.