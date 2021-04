The King of Fighters XV: Im neuesten Trailer lässt King die Fäuste fliegen

SNK hat einen weiteren Trailer zum kommenden Kampfspiel The King of Fighters XV veröffentlicht, in dem die Kämpferin King vorgestellt wird.

Fans von The King of Fighters dürfen sich freuen, denn SNK hat mit King eine weitere Kämpferin für The King of Fighters XV vorgestellt, die Serienveteranen bestens bekannt sein dürfte. King hatte ihren ersten Auftritt im SNK-Kampfspiel the Art of Fighting als einzige spielbare weibliche Figur. Ihr offizieller Spitzname ist “The Beautiful Kick’s Illusion”.

Übrigens: In einem Interview erklärte ihr Designer, dass die jamaikanische Sängerin Grace Jones als Vorlage für King gedient hat. Gesprochen wird die Kämpferin wieder von Harumi Ikoma. In The King of Fighters ist King ein beständiges Mitglied des wiederkehrenden Frauenteams.

Hier der neue Trailer:

Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr, einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

