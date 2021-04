The Last of Us Part 2 wird vermutlich keinen DLC erhalten

Der Journalist Jason Scheier erklärte kürzlich, dass es er nicht denkt, dass es einen DLC für The Last of Us Part 2 geben wird.

Letzte Woche veröffentlichte Jason Scheier einen Artikel bei Bloomberg, in dem es unter anderem darum geht, was gerade bei Sony und Naughty Dog vor sich geht. In diesem Artikel ist unter anderem die Rede von einem Remake zu The Last of Us, was bei der Community nicht so gut ankommt, aber das ist eine andere Geschichte.

Schreier nahm kürzlich an der “The MinnMax Show” teil, um unter anderem über diesen Artikel zu sprechen. Im Gespräch wurde auch thematisiert, woran Naughty Dog aktuell arbeiten könnte. Schreier teilte dann mit, dass er glaubt, dass das Studio DLC-Inhalte für The Last of Us Part Part 2 verfolgen würde, aber der Plan könnte ins Stocken geraten sein.

“Ich glaube, irgendwann haben sie über DLC nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass das passiert ist”, sagte Schreier. Er fügte jedoch hinzu, dass er sich über diese Informationen nicht absolut sicher sei. “Ich weiß nicht, nagelt mich nicht daran fest. Sie könnten immer noch etwas machen”, so Schreier.

Mit anderen Worten: Es ist möglich, dass es Zusatzinhalte für The Last of Us Part 2 geben könnte, aber wahrscheinlich ist das nicht. Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

