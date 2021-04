“The Mandalorian”: Anscheinend befindet sich gerade ein Spiel zur Serie in Entwicklung

in

Laut eines neuen Gerüchts befindet sich gerade ein Videospiel zur Serie “The Mandalorian” in der Mache.

Fans von “The Mandalorian” haben Grund zur Freude, denn anscheinend wird gerade hinter verschlossenen Türen an einem ein Videospiel basierend auf der “Star Wars”-Serie gewerkelt. Das hat der XboxEra-Gründer und Branchenkenner Nick “Shpeshal Ed” Baker kürzlich verraten.

Und zwar schrieb der Insider auf Twitter: “Ok, also ihr werdet bemerken … da steht ein Mandalorian-Funko im Regal von Phil. Ja. Jemand arbeitet an einem Mandalorian-Spiel. Allerdings weiß ich bisher nicht, wer genau. Sorry.”

Der entsprechende Tweet wurde zwar mittlerweile gelöscht, da es sich bei der besagten Figur, um keine Mandalorian-Figur handelte, sondern um einen Arbiter aus Halo.

Es folgte jedoch ein weiter Tweet, in dem er noch einmal klar macht, dass sich ein Spiel zu “The Mandalorian” in der Mache befindet und er erklärt, dass er wohl etwas verraten hätte, was er noch nicht verraten hätte sollen. Jetzt müsse er sich wohl bei seiner Quelle entschuldigen.

Hier der entsprechende Tweet:

Details zum Spiel gibt es aber leider noch nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

“The Mandalorian” bietet sich hervorragend für ein Videospiel an. Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet.