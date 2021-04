The Outlast Trials: Red Barrels zeigt unheimliche Konzeptbilder

in

Das Studio Red Barrels hat neue Konzeptbilder zum kommenden Horrorspiel The Outlast Trials veröffentlicht.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über The Outlast Trials berichtet haben, aber nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten zum Multiplayer-Horrorspiel. So hat das verantwortliche Entwicklerstuddio kürzlich neue Konzeptbilder veröffentlicht, die unheimliche Feinde zeigen, die uns im Spiel begegnen werden.

Im selben Zug wurde verkündet, dass das Team gerade auf einen großen QA-Meilenstein hinarbeitet. Was wohl bedeutet, dasss die Entwickler gute Fortschritte machen.

Leider gibt es noch immer keinen genauen Release-Termin. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Hier könnt ihr euch die neuen Konzeptbilder ansehen:

Zum Spiel heißt es: “Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs werden menschliche Versuchskaninchen von der Murkoff Corporation unfreiwillig für Experimente fortgeschrittener Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle benutzt. In einer Welt voll Misstrauen, Furcht und Gewalt wird deine Moral auf die Probe gestellt, deine Ausdauer ausgelotet und dein Verstand zerstört. Und das alles im Namen von Fortschritt, Wissenschaft und Gewinn.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Bisher lässt sich noch nicht viel über das Spiel sagen, aber hier erwartet uns sicher wieder ein ziemlich unheimlicher Trip. Wir freuen uns schon auf die ersten Spielszenen.