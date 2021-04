They Always Run: Die Demo kommt im Sommer

in

Die Demo zum 2D-Platformer They Always Run soll im Sommer dieses Jahres erscheinen.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass das Studio Alawar Premium den 2D-Platformer They Always Run mit einem ersten Trailer angekündigt hat. Leider wurden noch kein genauer Release-Termin verraten. Mittlerweile wissen wir aber zumindest, dass wir das Spiel vermutlich im Sommer dieses Jahres spielen können.

Wir haben nämlich aus erster Hand erfahren, dass die Entwickler an einer Demoversion arbeiten, die im Sommer veröffentlicht werden soll. Einen genauen Termin gibt es aber auch dafür noch nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch hier nochmal den ersten Gameplay-Trailer zu They Always Run ansehen:

Darum geht es im Spiel: Ihr übernehmt die Rolle des dreiarmigen Mutanten Aidan, der die gefährlichsten Halsabschneider der Galaxis jagen muss. Da Aidan drei Arme hat, ist er dazu in der Lage, mehrere Feinde gleichzeitig zu erledigen. Ihr könnt euren dritten Arm für gezielte Angriffe und Würfe einsetzen oder damit die Umgebung manipulieren und Hindernisse zerstören.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der erste Trailer macht bereits richtig Laune. Wir freuen uns schon sehr auf den Release.