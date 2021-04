They Always Run: In diesem 2D-Platformer übernehmt ihr die Rolle eines dreiarmigen Mutanten

in

Das Studio Alawar Premium hat kürzlich den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden 2D-Platformer They Always Run veröffentlicht.

Heute habe ich mal wieder ein ziemlich cooles Spiel für euch, wenn ihr auf 2D-Platformer steht. Die Rede ist von They Always Run. In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle des dreiarmigen Mutanten namens Aidan. Eure Aufgabe ist es, die gefährlichsten Halsabschneider der Galaxis zu jagen.

Der Clou: Da Aidan drei Arme hat, ist er dazu in der Lage mehrere Feinde gleichzeitig zu erledigen. Ihr könnt euren dritten Arm für gezielte Angriffe und Würfe einsetzen oder damit die Umgebung manipulieren und Hindernisse zerstören.

Abgesehen davon versprechen die Entwickler eine komplexe Geschichte mit vielen Twists und wenn ihr mich fragt, dann sieht das Spiel verdammt interessant aus. Das Gameplay macht Laune und der Grafikstil ist äußerst schön. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier der erste Trailer zu They Always Run

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr, aber einen konkreten Release-Termin gibt es leider noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen äußerst vielversprechend aus. Wer auf 2D-Platformer steht, der sollte sich das Spiel schon mal vormerken.