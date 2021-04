Tormented Souls: Hier sind neun Minuten aus dem Survival-Horror-Titel

in

Publisher PQube Limited und die Studios Dual Effect und Abstract Digital haben ein Video veröffentlicht, das neun Minuten aus dem Spiel Tormented Souls zeigt.

Mit Tormented Souls erwartet uns ein Spiel, das ihr euch näher ansehen solltet, wenn euch klassische Survival-Horror-Spiele wie Resident Evil oder Silent Hill gefallen. Hier erwarten euch eine feste Kameraperspektive, jede Menge Rätsel und viel Horror.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Caroline Walker, die das Verschwinden von Zwillingsschwestern am Winterlake untersucht. Während ihrer Untersuchung passiert ihr jedoch etwas Schreckliches.

Dazu heißt es: “Mitten in der Nacht wacht sie nackt in einer Badewanne auf, angeschlossen an einen heruntergekommenen medizinischen Apparat. Caroline muss um ihr Leben kämpfen, während sie die Hallen des verlassenen Herrenhauses erkundet.”

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Übrigens könnt ihr euch über diesen Link für die Beta anmelden.

Tormented Souls erscheint noch im Laufe des Jahres für PlayStation 5, Xbox Series, Switch, und PC.

Das denken wir:

Wer auf klassischen Survival-Horror steht, der sollte Tormented Souls unbedingt im Auge behalten. Hier erwartet uns ein sehr interessanter Titel.