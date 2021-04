Totally Accurate Battlegrounds ist jetzt kostenlos auf Steam verfügbar

in

Das Studio Landfall hat kürzlicch das Spiel Totally Accurate Battlegrounds als Free-to-Play-Titel auf Steam veröffentlicht.

Das physikbasierte Spiel Totally Accurate Battlegrounds wurde kürzlich auf Steam veröffentlicht. Hier erwartet euch ein ziemlich abgefahrener Battle-Royal-Titel für bis zu 60 Spieler.

Totally Accurate Battlegrounds ist eine Parodie auf das Battle Royale-Genre, in dem physikbasierte Verrückte auf einer Insel gegeneinander kämpfen und alles ist etwas albern und möglicherweise ein bisschen buggy. Und genau darum ist Totally Accurate Battlegrounds so witzig. Am besten überzeugt ihr euch selbst davon.

Nachfolgender Trailer zeigt das Spiel in Aktion:

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel kostenlos auf Steam herunterladen.

Das denken wir:

Wer auf Battle Royale steht, der sollte das Spiel auf jeden Fall ausprobieren, schließlich ist es kostenlos.