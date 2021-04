Überraschung: TimeSplitters 2 HD ist in Homefront: The Revolution enthalten

Die Dambuster Studios haben im Spiel Homefront: The Revolution ein HD-Remaster des Klassikers TimeSplitters 2 versteckt.

Habt ihr gewusst, dass TimeSplitters 2 HD in Homefront: The Revolution enthalten ist? Falls ihr es nicht gewusst habt: In der Fortsetzung von Homefront gibt es einen Arcade-Automaten, mit dem man die ersten beiden Level von TimeSplitters 2 spielen kann. Ein Entwickler hat jedoch kürzlich verkündet, dass die ganze Zeit das gesamte Spiel in Homefront: The Revolution versteckt hinter einem Code enthalten war. Dieser Code ging jedoch verloren. Mittlerweile haben Spieler aber herausgefunden, wie man auf das gesamte Spiel zugreifen kann.

Laut des Entwicklers Matt Phillips, der den TimeSplitters 2-Port implementiert hat, sollte das vollständige Spiel durch Cheat-Codes freigeschaltet werden können. “Der Freischaltcode ist mit der Zeit verloren gegangen”, erklärt Phillips. “Ich habe das Notebook damit nicht mehr. Ich habe es einmal einem Freund gegeben, um ihn in einem Discord-Kanal zu leaken und sie haben ihn als Lügner bezeichnet und sein Konto gesperrt”, so der Entwickler weiter.

Daraufhin hat die Community damit begonnen, die Codes zu suchen. Mittlerweile gibt es eine vollständige Liste der Codes zum Entsperren von TimeSplitters 2 HD. Diese findet ihr hier:

Das denken wir:

Das ist wirklich eine coole Überraschung. Gegen einen neuen Teil hätten wir aber auch nichts einzuwenden.

Quelle: pcgamesn.com