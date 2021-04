“Uncharted”: Der Film zur Videospiel-Reihe erscheint bei Netflix

Kürzlich wurde bekannt, dass der kommende Film “Uncharted” beim Streaming-Anbieter Netflix veröffentlicht wird.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben es Filmstudios verdammt schwer. Wann, wie und wo soll man den nächsten Film veröffentlichen? Das ist aktuell keine leichte Entscheidung. Sony hat aber nun mit Netflix einen Partner gefunden, um beispielsweise Filme des Spider-Man-Franchise zu veröffentlichen – darunter “Morbius”, “Venom” und “Into the Spider-Verse”. Abgesehen davon umfasst dieser Exklusivdeal auch die Veröffentlichung des kommenden Films “Uncharted”, in der Schauspieler Tom Holland die Rolle von Nathan Drake übernimmt.

“Sony Pictures ist ein großartiger Partner und wir sind begeistert, unsere Beziehung durch diese zukunftsweisende Vereinbarung zu erweitern. Dies erlaubt uns nicht nur, ihre beeindruckende Palette an geliebten Film-Franchises und neuen IPs zu Netflix in den USA zu bringen, sondern es etabliert auch eine neue Quelle von Erstaufführungsfilmen für Netflix-Filmliebhaber weltweit”, so Scott Stuber, Head of Global Films bei Netflix.

Sony-Chef Keith Le Goy für Worldwide Distribution and Networks fügt hinzu: “Netflix ist ein großartiger Partner, mit dem wir unsere Beziehung weiter ausbauen. Bei Sony Pictures produzieren wir einige der größten Blockbuster und die kreativsten, originellsten Filme der Branche. Diese aufregende Vereinbarung zeigt, wie wichtig diese Inhalte für unsere Vertriebspartner sind, um ihr Publikum zu vergrößern und das Beste an Unterhaltung zu bieten.”

Man sollte hier aber nicht vergessen, dass dieser Deal aktuell nur für den US-Markt gilt. Wie es in Deutschland mit der Veröffentlichung dieser Filme aussieht, ist bisher nicht bekannt.

Aktuell ist geplant, dass “Uncharted” im Februar 2022 veröffentlicht werden soll.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

