Valheim: Dieses 1,2GB-HD-Texturpaket überarbeitet 255 Texturen

Der Modder “aC0C0NUT” hat ein neues HD-Texturpaket für Valheim veröffentlicht, das 255 Texturen überarbeitet.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über ein paar Texturpakete für Valheim, die zahlreiche Texturen im Survival-Spiel verbessern. Nun hat auch der Modder “aC0C0NUT” ein Texturpaket veröffentlicht, das ganze 1,2GB groß ist.

“Coco’s Texture Pack” verbessert insgesamt 255 Texturen. Unter anderem dürft ihr euch auf neue Texturen für Gras, Bäume, Sträucher, Büsche, Rüstungen, Schwerter und Co. freuen. Nachfolgend findet ihr ein paar Bilder, die zeigen, wie die Standardtexturen im Vergleich mit den Texturen von “aC0C0NUT” aussehen.

Und wa sagt ihr? Der Unterschied ist ziemlich beeindruckend, oder?

Zum Download gelangt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Es ist wirklich cool, dass die Modding-Community von Valheim schon jetzt so aktiv ist. Wir sind wirklich schon sehr gespannt, was da in den kommenden Wochen und Monaten noch so auf uns zukommt.

