Was ist das beste VPN für Spiele?

Bei Online-Spielen ist die Geschwindigkeit entscheidend, aber auch die Sicherheit ist wichtig. Deswegen gibt es VPNs für Spiele. Damit könnt ihr eure Privatsphäre schützen, ohne dass eure Internetverbindung verlangsamt wird. Das geschieht durch eine VPN Verbindung .

Brauchen Gamer VPNs?

Ein virtuelles privates Netzwerk (Virtual Private Network, VPN) kann ein mächtiges Werkzeug sein, um eure Internetverbindung zu sichern. Aber selbst die besten VPNs können eure Verbindung stören, manchmal bis zu dem Punkt, an dem euer Lieblings-PC-Spiel verzögert oder sogar unspielbar wird. Einige Spiele können sogar komplett blockiert werden, wenn ihr während des Spiels ein VPN verwenden, speziell wenn ihr einen kostenfreies VPN benutzt.

Vom VPN-Server aus gelangen eure Daten in das öffentliche Internet. Da eure Daten scheinbar vom VPN-Server und nicht von eurem Computer stammen, sieht jeder, der euren Datenverkehr im Internet beobachtet, die IP-Adresse des VPN-Servers und nicht die IP-Adresse eures Computers. Wenn ihr einen VPN-Server außerhalb eures Landes auswählt, dann sieht es so aus, als würdet ihr von dem Ort aus im Internet surfen, an dem sich der VPN-Server befindet.

Es gibt immer eine Schwachstelle

Ein VPN ist ein sehr mächtiges Werkzeug, aber es ist nicht allmächtig. Wenn eure Daten den VPN-Server verlassen, sind sie zum Beispiel nicht mehr verschlüsselt und können abgefangen werden, wenn ihr euch nicht mit sicheren (HTTPS-) Websites verbindet.

Es gibt kein magisches Werkzeug in der Welt der Sicherheit, das euch wirklich sicher (oder wirklich anonym) macht. Wenn euch jemand gezielt angreifen will und bereit ist, die Zeit und das Geld dafür auszugeben, wird er wahrscheinlich Erfolg haben. Aber ein VPN macht es viel schwieriger und kann eure Daten und persönlichen Informationen vor Angriffen schützen, die wir in letzter Zeit erlebt haben.

Die größte Sorge, die Menschen mit VPNs haben, ist, dass sie einen negativen Einfluss auf ihre Internetverbindung haben können. Das macht Sinn, denn die Weiterleitung des Internetverkehrs über einen VPN-Server sorgt für eine zusätzliche physische Distanz zwischen den Computern und den Inhalten im Internet – selbst beim Spielen eines Videospiels.

Kostenlose VPNs

Kaum etwas im Leben ist kostenlos, aber einige VPNs sind gratis. Die meisten seriösen kostenlosen VPN-Dienste haben eine Art von Datenbeschränkung, einige wenige jedoch nicht. Ihr könnt in der Regel auch Geld sparen, wenn ihr ein längerfristiges Abonnement abschließt. Bei den meisten VPN-Diensten könnt ihr bis zu fünf Geräte gleichzeitig sichern. Wenn ihr euch für einen Dienst entscheidet, der weniger Geräte pro Abonnement anbietet, sollte er besser etwas ziemlich Beeindruckendes bieten, um das auszugleichen. Es ist auch wichtig, die Nutzungsbedingungen zu lesen und einen VPN-Dienst zu wählen, der die Abonnements nicht nach Geräten begrenzt. Es gibt VPN-Clients für Mac, VPN-Clients für Android und VPN-Clients für das iPhone. Der richtige Dienst für euch wird einen Client für jedes eurer Geräte haben.

Natürlich können nicht alle Geräte selbständig einen VPN-Client betreiben. Smart Home-Geräte können das sicherlich nicht, ebenso wenig wie viele Handhelds oder an den Fernseher angeschlossene Spielsysteme. Es gibt jedoch keinen Grund, diese auszulassen. Möglicherweise findet ihr tief im Einstellungsmenü einiger dieser Geräte eine Option zur Konfiguration eines VPNs. Wenn das der Fall ist, sucht auf der Website des Unternehmens nach einer Anleitung, wie ihr das VPN eurer Wahl manuell konfigurieren könnt.

Könnt ihr eurem VPN vertrauen?

Alle Sicherheit basiert auf Vertrauen, und VPNs sind nicht anders. Ein gutes, vertrauenswürdiges VPN-Unternehmen gibt klar an, welche Informationen es sammelt und warum es dies tut. Die besten Unternehmen sind diejenigen, die so wenig Informationen wie möglich sammeln. Ihr müsst euch entscheiden, welche Informationen ihr ohne den zusätzlichen Schutz eines VPNs übertragen möchtet und welche ihr verschlüsselt haben möchten. Das ist nicht ideal, aber die Möglichkeit diese Wahl zu treffen, ist besser als gar keine Wahl zu haben.

Datenschutz ist ein Muss

VPNs sind mächtige Datenschutz- und Sicherheitstools, die Schutz vor Spionen, Werbern und allen anderen bieten können. Es gibt jedoch auch Nachteile und die besonderen Anforderungen von Videospielen bedeuten, dass ein langsames, unflexibles VPN einfach nicht ausreicht.

Das bedeutet, dass ein VPN nur dann einen Unterschied ausmacht, wenn ihr es regelmäßig nutzt. Deshalb ist es wichtig mehrere verschiedene Anbieter auszuprobieren, bis ihr euch für einen entscheidet könnt, der am besten zu euren Bedürfnissen passt.