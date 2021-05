“A Quiet Place 2”: John Krasinski präsentiert den finalen Trailer

in

Regisseur John Krasinski hat kürzlich den finalen Trailer zum kommenden Film “A Quiet Place 2” veröffentlicht.

Habt ihr den Suspense-Thriller “A Quiet Place” gesehen? Wenn nicht, dann solltet ihr das dringend nachholen. Hier erwartet euch ein toller Film, in dem Stille für Spannung sorgt. Nun steht der Release von “A Quiet Place 2” vor der Tür.

Eigentlich hätte die Fortsetzung ja bereits im März letzten Jahres anlaufen sollen, wegen Corona wurde der Kinostart jedoch verschoben. Über ein Jahr später soll der Film nun endlich in die Kinos starten.

Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, wurde mittlerweile der finale Trailer veröffentlicht. Im selben Zug richtet Regisseur John Krasinski noch eine persönliche Botschaft an alle Kinofan.

Hier der Trailer:

Darum geht es im Film: “Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist noch immer allgegenwärtig. Jeder noch so kleine Laut könnte ihr letzter sein. Evelyn (Emily Blunt) ist mit ihren Kindern Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) und dem Baby nun auf sich allein gestellt. Weiterhin muss die Familie ihren Alltag in absoluter Stille bestreiten. Als sie gezwungen sind, sich auf den Weg in das Unbekannte aufzumachen, merken sie schnell, dass hinter jeder Abzweigung weitere Gefahren lauern. Eine lautlose Jagd beginnt …”

“A Quiet Place 2” soll am 24. Juni in die deutschen Kinos starten.

Wie gefällt euch der neue Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Es wird nicht leicht, den Vorgänger zu toppen, aber die bisher veröffentlichten Szenen aus dem Film machen auf jeden Fall Lust auf mehr.