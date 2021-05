Among Us erscheint noch in diesem Jahr für PS4 und PS5

in

Kürzlich hat das Studio Innersloth das Deduktionsspiel Among Us für PS4 und PS5 angekündigt.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Among Us wurde kürzlich für die Sony-Konsolen PS4 und PS5 angekündigt. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, aber es wurde bereits verraten, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Übrigens: Wenn ihr euch das Spiel für die PS4 oder PS5 kauft, dann bekommt ihr einen Skin von Ratchet & Clank geschenkt. Abgesehen davon dürft ihr euch auf Crossplay und Online-Multiplayer freuen.

Offiziell heißt es dazu: “Among Us wurde ursprünglich als kleines, lokales Spiel für Mobilgeräte auf den Markt gebracht und wir sind so begeistert, wie weit es inzwischen gekommen ist. Jetzt freuen wir uns noch mehr darauf, dass es für PlayStation erhältlich sein wird! Wahhh?! Wir können es kaum erwarten, dass noch mehr Spieler unserer Raumcrew beitreten … und vielleicht können wir einige dieser Spieler rauskegeln. Da alle 4 Karten – von Skeld bis zum Airship – für das Spiel verfügbar sind, dürft Ihr euch auf jede Menge chaotischen Spielspaß freuen.”

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “PlayStation” findet ihr hier.

Das denken wir:

Endlich dürfen sich Besitzer der PS4 und PS5 auch auf Among Us freuen. Schade nur, dass bisher kein genauer Release-Termin genannt wurde.