Attack on Titan: Ihr könnt euch jetzt ein kostenloses PVP-Fan-Spiel herunterladen

Indie-Entwickler Roark hat ein kostenloses PVP-Fan-Spiel zum Anime Attack on Titan veröffentlicht.

Heute haben wir ein interessantes Spiel für alle Fans des Animes Attack on Titan: ein kostenloses PVP-Fan-Spiel namens “Roark’s Attack on Titan”. In diesem Titel erwarten euch 12 spielbaren Charakteren, 3 Waffenklassen und 10 Spielmodi, die bis zu 16 Spieler und 4 Teams unterstützen.

Die spielbaren Charaktere sind: Eren, Mikasa, Levi, Armin, Jean, Sasha, Connie, Hange, Lana, Annie, Bertolt und Reiner. Übrigens gibt es auch die Modi Training, Race und Free Roam.

Hier ein Video das zeigt, wie das Spiel in Aktion aussieht:

Über diesen Link könnt ihr euch das Fan-Spiel herunterladen.

Das denken wir:

Das ist wirklich ein cooles Fan-Spiel. Wer Attack on Titan mag, der sollte es unbedingt ausprobieren.

