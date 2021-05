Batman: Dieses Fan-Spiel ist ein Traum für Fans des Tim Burton-Klassikers aus dem Jahr 1989

Der Entwickler Osmany Gomez arbeitet gerade an einem Batman-Fan-Spiel, das auf Basis des Tim Burton-Klassikers aus dem Jahr 1989 entsteht.

Heute habe ich ein grandioses Fan-Spiel für euch, das vor allem Fans des Films “Batman” aus dem Jahr 1989 von Tim Burton gefallen wird. Es fängt die düstere Stimmung des Films wirklich perfekt ein.

I Am Batman – so der Name des Spiels von Osmany Gomez – entsteht auf Basis der Unreal Engine 4 und sieht dementsprechend gut aus. Es läuft zwar noch nicht so wirklich rund, aber man sollte nicht vergessen, dass es sich hier um eine sehr frühe Version handelt.

Im Film verkörperte Michael Keaton den DC-Superhelden und natürlich steuert man auch im Fan-Spiel die Keaton-Variante des Dunklen Ritters. Auch Gotham City, die Batcave und das Batmobil wurden der Filmvorlage nachempfunden und das Gesamtpaket ist einfach beeindruckend.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Nachfolgendes Video zeigt 20 Minuten aus dem Projekt:

Über diesen Link findet ihr weitere Bilder und Videos zum Spiel.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Batman” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das sieht wirklich irre aus. Warner und DC sollten diesen Entwickler anheuern und das Spiel offiziell auf den Markt bringen.

Quelle: comicbook.com