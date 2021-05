Blizzard sagt die BlizzCon 2021 ab

in

Blizzard hat kürzlich ein Update zur BlizzCon 2021 veröffentlicht, in dem verkündet wird, dass die BlizzCon 2021 abgesagt wurde.

Heute haben wir eine schlechte Nachricht für alle Blizzard-Fans: Und zwar hat das Unternehmen die BlizzCon 2021 offiziell abgeblasen. Als Alternative wird auf ein globales Event für Anfang 2022 hingewiesen.

Dazu heißt es: “Der Aufbau der BlizzCon als Präsenzveranstaltung ist eine epische und komplexe Angelegenheit, die viele Monate der Vorbereitung benötigt. Das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die vielen Produktionspartner, Esportsprofis, Moderatoren, Entertainer, Künstler und anderen Kooperationspartner, mit denen wir gemeinsam lokal und weltweit an den einzelnen Bereichen der Veranstaltung arbeiten. Die anhaltende Komplexität und die vielen Unsicherheiten der Pandemie wirken sich negativ auf unsere Planungsmöglichkeiten an vielen dieser Fronten aus. Letztendlich haben wir nun den Punkt überschritten, an dem wir noch die Art von Event auf die Beine stellen könnten, die wir euch im November bieten wollten.

Allerdings möchten wir auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, bevor wir uns alle wieder treffen. Deshalb planen wir in der Zwischenzeit ein globales Event für Anfang des nächsten Jahres. Dafür kombinieren wir eine Online-Show im Stil der letzten BlizzConline mit kleineren Präsenzauftritten und halten euch auf dem Laufenden, sobald unsere Pläne Gestalt annehmen.”

Über diesen Link gelangt ihr zum offiziellen Uodate.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “BlizzCon” haben findet ihr hier.

Das denken wir:

Das ist wirklich sehr schade. Wir können die Entscheidung jedoch nachvollziehen.