Crytek deutet Crysis 2 Remastered an

Das Studio Crytek hat kürzlich auf Twitter Crysis 2 Remastered angedeutet.

Erwartet uns nach Crysis Remastered nun Crysis 2 Remastered? Vermutlich, denn kürzlich wurde auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Spiels ein Tweet veröffentlicht, in dem es heißt: “They used to call me Prophet.”

Falls ihr mit diesem Satz nichts anfangen könnt: Hier handelt es sich um einen Satz, den man zu Beginn von Crysis 2 zu hören bekommt. Hier der entsprechende Tweet:

Offiziell ist das Ganze zwar nicht, aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass Crytek das Remaster demnächst offiziell ankündigt.

Zum Spiel heißt es: “In Crysis 2 wurde die Welt von einer Reihe Klimakatastrophen verwüstet und die Gesellschaft steht am Rande des totalen Zusammenbruchs. Jetzt sind die Aliens mit einer Invasionsflotte zurückgekehrt, die nur die vollständige Auslöschung der menschlichen Rassen im Sinn hat. Ein Supersoldat mit dem Nanosuit 2 muss die Auslöschung der Menschheit verhindern.”

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Crysis 2.

Das denken wir:

Ein Remaster von Crysis 2? Dagegen hätten wir nichts einzuwenden. Aber hoffen wir mal, dass Crytek aus den Fehlern von Crysis Remastered gelernt hat.

Quelle: dsogaming.com