Cyberpunk 2077 hat einen neuen Game Director

Kürzlich wurde bekannt, dass das Rollenspiel Cyberpunk 2077 einen neuen Game Director hat.

Adam Badowski, der bisherige Game Director von Cyberpunk 2077, übernimmt innerhalb des Studios CD Projekt Red eine andere leitende Tätigkeit. In seine Fußstapfen tritt nun Gabriel Amatangelo, der zuvor als Creative Director am Spiel beteiligt war.

Wie GamesIndustry berichtet, begann Badowski 2020 bei CD Projekt und war zuvor mehrere Jahre bei BioWare als Design Director für Dragon Age: Inquisitions DLC und als Lead Designer für mehrere Star Wars: The Old Republic-Erweiterungen tätig.

Dieser Wechsel macht durchaus Sinn, da Badowski viel Erfahrung mit Post-Launch-Content hat und Cyberpunk 2077 ja in Zukunft nicht nur weitere Updates und eine Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S spendiert bekommen soll, sondern auch DLCs.

So arbeitet CD Projekt neben Story-Erweiterungen auch an einem Multiplayer-Modus. Sollte es weitere Details dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon sehr gespannt, was CD Projekt noch so alles für die Zukunft von Cyberpunk 2077 geplant hat und wie es mit dem Studio an sich weitergeht.