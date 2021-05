Das Open-World-Action-Adventure Pine gibt es demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass das Spiel Pine demnächst kostenlos im Epic Games Store angeboten wird.

Falls ihr auf Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild steht, solltet ihr in den nächsten Tagen mal dem Epic Games Store einen Besuch abstatten. Dort wird das Open-World-Action-Adventure Pine nämlich bald kostenlos zum Download angeboten. Das Angebot startet am 6. Mai und endet am 13. Mai.

In Pine werdet ihr in die Welt von Albamare geschickt. Ihr übernehmt die Rolle von Hue, einem heranwachsenden Mann, der sich mit Erkundung, Tauschhandel und Kampf in einer Welt voller Tiere durchsetzen muss, die weitaus intelligenter als Menschen sind.

Zum Spiel heißt es: “Während du nach einer neuen Heimat für deinen Stamm suchst, musst du dich auf die enorme lebendige Umwelt von Albamare einlassen. Begib dich auf Erkundungen, treibe Tauschhandel, sprich mit anderen, stelle Gegenstände her und bekämpfe oder verteidige in sechs Biomen die verschiedensten Tierarten, die dir sicherlich nicht einfach zu Diensten sein werden.”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Pine ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Pine hat seine Schwächen, aber wer Open-World-Action-Adventure mag, der sollte sich das Spiel auf jeden Fall kostenlos holen.