Der Publisher Leonardo Interactive und der Entwickler Invader Studios haben kürzlich das Survival-Horror-Spiel Daymare: 1994 Sandcastle angekündigt.

Erinnert ihr euch noch an Daymare: 1998? Mit Daymare: 1994 Sandcastle wurde nun das Prequel zu Daymare: 1998 angekündigt. Im selben Zug wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der euch schon mal darauf einstimmt, was das Spiel zu bieten hat: Horror am laufenden Band.

Zum Spiel heißt es: “Daymare: 1994 Sandcastle ist ein storygetriebenes Survival-Horror-Spiel aus der dritten Person, welches auf das von Kritikern gefeierten Daymare: 1998 folgt. Schlüpfe in die Rolle der Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die jetzt im Dienst einer Einheit namens H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) steht und bereite dich darauf vor, den kultigsten und mysteriösesten Ort der Geschichte zu betreten. Sei aber vorsichtig, denn in der Dunkelheit der trostlosen, labyrinthischen Tiefen des Militärforschungszentrums erwartet dich etwas Gruseliges und Tödliches!”

Hier der Trailer zum Spiel:

Daymare: 1994 Sandcastle erscheint 2022 für PC und Konsolen. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Horror” findet ihr hier.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen auf jeden Fall interessant aus. Ob das Spiel aber auch wirklich gut ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Falls euch Daymare: 1998 gefallen hat, solltet ihr euch den Titel aber zumindest schon mal vormerken.