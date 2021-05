Diablo 2: Resurrected – Diese Videos zeigen die Monster in all ihrer Pracht

in

In neuen Videos bekommen wir die Monster in Diablo 2: Resurrected von ihren besten Seiten zu sehen – von allen.

Diese News richtet sich vor allem an Hardcore-Fans von Diablo. Und zwar hat die Seite PureDiablo drei Videos veröffentlicht, in denen wir 20 Minuten lang verschiedenen Monster aus Diablo 2: Resurrected zu sehen bekommen.

Diese sehen im Vergleich zum Original viel besser aus. Während man im Klassiker noch gegen 2D-Sprites gekämpft hat, erwarten uns in der Neuauflage vollwertige 3D-Modelle, die sehr detailliert gestaltet sind.

Abgesehen davon sind die Modelle sehr schön animiert. Davon könnt ihr euch mit den Videos selbst überzeugen. Here you go:

Holt ihr euch das Remaster? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, das noch im Laufe des Jahres erscheinen wird, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, die finale Version von Diablo 2: Resurrected zu spielen. Abgesehen davon können wir uns mit dem Spiel die Wartezeit bis zum Release von Diablo 4 vertreiben.

Quelle: pcgamesn.com