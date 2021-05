Die ersten Spielszenen aus The Division Heartland wurden geleakt

Kürzlich wurden die ersten Szenen aus dem kommenden Spiel The Division Heartland geleakt.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass Ubisoft mit The Division Heartland ein neues Free-to-play-Spiel angekündigt hat. Details zum eigentlichen Spiel wurden jedoch noch nicht verraten. Mittlerweile sind aber die ersten Leak-Szenen aus dem Titel im Netz gelandet.

Und zwar hat der Leaker “SkyLeaks” ein Video veröffentlicht, das erklärt, was Spieler erwartet, die an der Closed Beta teilnehmen. Dieses Video enthält auch erste Szenen aus dem Spiel. Hier der entsprechende Tweet:

Jetzt wissen wir, dass uns in The Division Heartland ein Open-World-Survival-Spiel erwartet, das uns in die amerikanischen Kleinstadt Silver Creek schickt. In der Closed Beta stehen die zwei Modi Expedition und Storm zur Verfügung. Expedition ist ein PVE-Modus und in Storm dürft ihr euch auf PVPVE für bis zu 45 Spieler freuen.

Erscheinen soll The Division Heartland 2021 oder 2022 für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Wirklich viel lässt sich auch trotz des Leaks noch nicht über das Spiel sagen, aber das Ganze sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir sind vor allem schon gespannt, was der Modus Storm zu bieten hat.