Dieses geniale Zombie-Spiel wird von nur einer Person entwickelt – spielt jetzt den Prolog

Ein einzelner Entwickler arbeitet gerade an einem vielversprechenden Zombie-Spiel namens Eternal Evil und ihr könnt schon jetzt kostenlos den Prolog spielen.

Der Entwickler Vladimir von BrutalGameStudio arbeitet gerade alleine an dem Spiel Eternal Evil. Hier handelt es sich um ein Zombie-Spiel, das verdammt vielversprechend aussieht. Davon könnt ihr euch selbst überzeugen, denn über diesen Link könnt ihr euch den Prolog herunterladen.

Da Vladimir das Spiel aktuell alleine entwickelt, erstellt er nicht alles selbst, sondern greift auf fertige Assets zurück, die er bearbeitet. Das Ganze ist trotzdem beeindruckend und dürfte vor allem Fans von Resident Evil gefallen.

Darum geht es: “Ein apokalyptisches Ereignis zerstört eine kleine Stadt. Seine Bürger verwandeln sich in blutrünstige Ghule und greifen die verbleibenden Menschen an, die hoffnungslos versuchen zu überleben.” Nun liegt es an euch, herauszufinden, was oder wer dieses Chaos verursacht hat und warum.

Unter anderem dürft ihr euch auf eine gruselige Horror-Stimmung, blutige Zombie-Action und Rätsel freuen.

Nachfolgendes Video zeigt, was euch im Prolog erwartert:

Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, zu was einzelne Entwickler in der Lage sind. Diesen Titel sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.