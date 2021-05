Dying Light 2: Techland veröffentlicht Release-Termin und neuen Gameplay-Trailer

Techland hat angekündigt, dass das Survival-Horror-Spiel Dying Light 2 am 7. Dezember erscheinen wird.

Im Rahmen der ersten Episode von Dying 2 Know, einer In-Game-Web-Serie, die tief in die Welt von Dying Light 2 eintaucht, hat Techland verraten, dass der Titel am 7. Dezember für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Abgesehen davon wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was das Spiel zu bieten hat. In diesem Trailer erfahren wir mehr über aktuellen Status des Spiels und die Hintergrundgeschichte.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Zum Spiel heißt es: “Dying Light 2 Stay Human ist ein storybasiertes Open-World-Action-Rollenspiel und die Fortsetzung des 2015 erschienenen, von der Kritik gefeierten Dying Light, das von über zwanzig Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt wurde. Dieses Mal besuchen die Spieler die Stadt – die letzte Hochburg der Menschheit im Kampf gegen das Virus. Ausgefeilte Parkour-Mechaniken ermöglichen es den Spielern, die riesige offene Welt zu erkunden und sie im taktischen Kampf einzusetzen. Vor dem Hintergrund einer verlorenen Zivilisation und der Verortung der Welt im modernen finsteren Zeitalter erfordert die Suche nach Gegenständen und der Herstellung von Ausrüstung eine kreative Herangehensweise. Das Gameplay wechselt in einem Tag- und Nachtzyklus, so dass die Spieler es wagen können, nachts verlassene Höhlen von Infizierten zu plündern und tagsüber die dunklen Geheimnisse der Machthaber zu entdecken. Es liegt an den Spielern, sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen und ihre eigene Geschichte zu schreiben.”

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Dying Light 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen richtig gut aus. Wir können es kaum erwarten, Dying Light 2 endlich spielen zu können.