Ein 5-Jähriger hat Bloodborne durchgespielt

Ein 5-jähriger Junge namens Ezra Fox hat kürzlich das Action-Rollenspiel Bloodborne durchgespielt.

Diese News könnte den ein oder anderen unter euch etwas demotivieren, wenn ihr Probleme damit habt, Bloodborne durchzuspielen: Der 5-jährige Ezra Fox hat Bloodborne durchgespielt.

In einem Interview mit goombastomp.com verrät Robbie Fox, Ezras Vater, dass es sein Junge liebt, ihm beim Spielen zuzusehen. “Er hat mich Sekiro, Dark Souls 1 und 3, Demon’s Souls Remake und zuletzt Bloodborne spielen sehen. Er fragte mich ständig, ob er es versuchen könne, und für eine Weile habe ich es ihm nicht erlaubt. Aber eines Tages beschloss ich nur zu sehen, wie er mit dem Eröffnungsabschnitt von Bloodborne umgehen würde. Er hat sich überraschend gut geschlagen, also habe ich ihn einfach weiterspielen lassen, bis es zu schwer wurde. Aber er wollte nie aufhören zu spielen”, so der stolze Vater.

Und mit etwas Unterstützung hat es dann der Junge dann tatsächlich geschafft, den Titel durchzuspielen. Dafür brauchte 21 Stunden über einen Zeitraum von drei Wochen.

In einem Tweet schreibt Ezras Vater dazu: “Ezra hat Bloodborne offiziell durchgespielt! Ich möchte nicht, dass sich Spieljournalisten oder -autoren erneut über Schwierigkeitsgrade in Videospielen beschweren! Wir brauchen nicht in jedem Spiel “einfache Modi”! Wenn mein 5-jähriger das kann, kannst du es auch!”

Auf die Frage, ob er keine Bedenken bezüglich des Inhalts des Spiels hätte, der für einen 5-Jährigen ungeeignet ist, meinte Robbie: “Ezra ist ein sehr kluges Kind. Er kann unterscheiden, was Realität und was Fiktion ist. Er sagt mir ständig, dass alle Spiele und Filme ‘nicht real’ sind. Er hat nie Bloodborne gespielt, wenn ich nicht direkt neben ihm gewesen wäre, und ich hätte es ausgeschaltet, wenn er irgendwann Angst gehabt hätte. Und er hat jede Nacht wie ein Baby geschlafen und ist immer gut gelaunt aufgewacht. Keine Anzeichen von Albträumen.”

Übrigens: Vermutlich nimmt Ezra als nächstes Ratchet & Clank: Rift Apart in Agriff. Wir werden also in Zukunft sicher noch mehr von dem 5-jährigen Zocker hören.

Wie findet ihr es, dass so ein junges Kind ein Spiel wie Bloodborne spielen darf? Erzählt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Noch mehr kuriose News und Videos haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist wirklich eine beachtliche Leistung für einen 5-Jährigen. Wer weiß? Vielleicht wird ja aus Ezra irgendwann ein erfolgreicher Pro-Gamer.