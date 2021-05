Ein paar Spieler haben One Punch Man in Valheim erschaffen

In einem Video bekommen wir zu sehen, wie sich ein Wikinger in Valheim in One Punch Man verwandelt.

Das Survival-Spiel Valheim ist aktuell mega erfolgreich und je erfolgreicher so ein Spiel ist, desto mehr Fanprojekte gibt es dazu. Kürzlich bin ich wieder auf so ein Projekt gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Im nachfolgenden Video mit dem Titel “I beat every boss in Valheim with ONE PUNCH” bekommen wir zu sehen, wie ein Wikinger trainiert, um jeden Tag stärker und schließlich zum Anime-Helden One Punch Man zu werden. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam und gut gemacht.

Für das Video haben die Macher übrigens die “Saitama”-Mod verwendet, die ihr euch über diesen Link herunterladen könnt. Diese Mod verwandelt die Trollrüstung in das Superhelden-Outfit von One Punch Man.

Um die Mod verwenden zu können, benötigt ihr aber auch noch BepinEX – ein Framework für Unity-Modding – und die “Custom Textures”-Mod.

Hier das Video:

Und was sagt ihr? Ziemlich cool, oder?

Über diesen Link findet ihr weitere News, Infos und Videos zu Valheim.

Das denken wir:

Die Valheim-Community wird immer kreativer. Wir sind schon gespannt, was da in den nächsten Wochen noch so auf uns zukommt.

