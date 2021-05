Elon Musk erklärt in viralem Video, dass er auf Call of Duty steht

In einem neuen viralen Video sagt Tesla-Chef Elon Musk, dass er alle Call of Duty-Teile gespielt hat.

Dass SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk ein passionierter Videospieler ist, wissen wir ja alle bereits. So berichteten wir beispielsweise im letzten Jahr darüber, dass der Unternehmer in einem Tweet verriet, welches seine Lieblingsvideospiele sind. Nun macht ein Video die Runde, in dem er erklärt, dass er auch auf Call of Duty steht.

In diesem Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, sehen wir, wie Musk die Straße entlang geht und von jemandem gefragt wird, ob er wirklich ein Spieler sei. “Ja”, sagte Musk und bestätigte, dass er Videospiele liebt. Die Person, die filmte, erwähnte dann, dass sie gerne Call of Duty spielt. Als Antwort sagte Musk, dass er Call of Duty auch mag und die Serie seit dem ersten Teil spielt.

“Ich spiele auch Call of Duty. Ich habe alle Call of Duty seit dem Original gespielt”, sagte er. Die Person, die Musk diese Fragen stellte, antwortete darauf, dass World at War der erste Call of Duty-Teil war, den sie spielte. Musk sagte dazu: “Ja, ich habe mit dem ursprünglichen Call of Duty angefangen.”

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Was dentk ihr darüber? Etwas überraschend ist es ja schon, dass einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt auf Ego-Shooter steht, oder?

Das denken wir:

Es ist erstaunlich, dass Elon Musk überhaupt noch Zeit für Videospiele hat. Ob er wohl gut ist? Wir würden gerne mal eine Runde gegen ihn zocken.

