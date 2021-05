Elyon: Die Closed Beta startet in Europa und Nordamerika

in

Bluehole Studio und Kakao Games haben kürzlich die Closed Beta des kommenden MMOs Elyon gestartet.

Falls ihr auf MMOs steht, dann interessiert es euch mit Sicherheit, dass die Closed Beta des Spiels Elyon kürzlich an den Start ging. Diese läuft ab sofort bis zum 10. Mai um 10:00 Uhr.

Dazu heißt es: “Während der Beta-Laufzeit wird Kakao Games zudem vom 6. bis 9. Mai täglich von 17 bis 23 Uhr auf dem Twitch-Channel des Publishers streamen. Mit auf der Agenda stehen neben der Einführung in die Welt von Elyon auch die Mechaniken und Klassen des Spiels sowie Interviews mit den Community-Managern. Community-Manager Karim wird außerdem an den Realm-Schlachten teilnehmen. Für Spieler, die noch keine Chance auf die Closed Beta hatten, werden für dieses Event weitere Keys vorbereitet sowie auch eine kleine Anzahl an Game-Pässen, die beim offiziellen Release von Elyon eingelöst werden können.”

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel ansehen:

Hier die Features des Spiels:

Umfangreiche Charakteranpassung Umfangreiche Charaktertools und detaillierte Anpassungsoptionen ermöglichen die Erstellung einzigartiger Helden. Der eigene Look kann zusätzlich mit dem Farbsystem für die Ausrüstung individualisiert werden.



Tiefgängige Anpassung der Fähigkeiten

Die Art und Weise, wie Fertigkeiten und Charaktere mit Fertigkeitsattributen, Runenattributen und Mana-Erweckung reagieren, kann individuell modifiziert werde.

Realm vs. Realm-Schlachten

Spieler können an riesigen Realm vs. Realm-Schlachten teilnehmen, inklusive schwerer Artillerie, Mechs und Drachen!

Clan-Kriege Klans können sich mit anderen messen und sich als die Besten der Besten etablieren. Die stärksten Verbunde erhalten die Kontrolle über die Dimensionsportale und nehmen Steuern von passierenden Spielern ein.



Sammeln, Craften und Handeln Spieler können eigene hochstufige Ausrüstung und andere nutzbare Items erschaffen, die ihnen in der Schlacht behilflich sind. Ungenutzte Materialien können gehandelt werden, um Profit zu erzielen.



Open-World-PvP Abenteurer verschiedener Welten können sich überall in der Spielwelt gegenseitig attackieren. In Konflikt-Zonen können sie Lorbeerkränze der Gier geltend machen, die es ihnen erlauben, jede Art von Spieler – egal ob Gegner oder Verbündeter – anzugreifen. Dies zieht jedoch erhebliche Risiken mit sich.



Dungeons, Arenen und Dimensionsportale

Es gibt eine Vielzahl an PvP- und PvE-Inhalten zu entdecken, von klassischen 1 vs. 1 und Jeder-gegen-Jeden-Arenen bis hin zu Dungeons voller ausgeklügelter Mechaniken. Dimensionsportale führen die Spieler auf Ebenen mit wertvollen Ressourcen, die ihnen helfen, stärker zu werden.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Endlich können Fans in die Beta startet. Wir sind schon gespannt, wie Elyon bei der Community ankommt.