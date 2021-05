Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober

in

Ubisoft hat angekündigt, dass der kommende Ego-Shooter Far Cry 6 am 7. Oktober veröffentlicht wird.

Gestern Abend fand ja – nach dem Leak – die offizielle Gameplay-Enthüllung von Far Cry 6 statt. Und im Rahmen dieser Enthüllung wurde unter anderem verraten, dass das Spiel am 7. Oktober für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia und PC veröffentlicht wird.

Abgesehen davon wurden euch ein paar neue Screenshots veröffentlicht, die ihr euch in der nachfolgenden Galerie ansehen könnt:

Far Cry 6 schickt uns auf die karibische Insel Yara. Wir übernehmen die Rolle eines moderner Guerilla, der improvisieren muss, um Yaras Diktator und seinen Sohn zu stürzen und das Land zu befreien.

Hier könnt ihr euch nochmal die offizielle Gameplay-Enthüllung ansehen:

Holt ihr euch Far Cry 6? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob das Spiel die hohen Erwartungen erfüllen kann. Shooter-Fans werden hier aber sicher auf ihre Kosten kommen.