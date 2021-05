Fortnite Champion Series Kapitel 2 Saison 6 Finals starten heute

in

Epic Games hat angekündigt, dass ab heute die besten Fortnite-Trios gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer im Rahmen der Fortnite Champion Series (FNCS) Champion der Saison 6 wird.

Die finalen Turniertage der Fortnite Champion Series stehen an. Das bedeutet, dass wir in den nächsten Tagen erfahren, wer Champion der Saison 6 wird. Das Team mit der besten Punktzahl erhält dann am Ende einen Teil des 3 Millionen US-Dollar großen Preispools.

Hier der Zeitplant der FNCS Saison 6:

28. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 1) [Naher Osten]

29. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 1) [Alle Regionen außer Naher Osten]

29. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 2) [Naher Osten]

30. Mai: FNCS Saison 6 Finals (Tag 2) [Alle Regionen außer Naher Osten]

So könnt ihr die Finals mitverfolgen: Am 30. Mai 2021 ab 19:00 Uhr wird das Finale im Party-Royale-Modus auf der der Großbildleinwand übertragen, beginnend mit den EU FNCS Finals. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Abgesehen davon wird das Turnier auch auf twitch.tv/fortnite übertragen. Zuschauer via Twitch können sich übrigens über die Chance freuen, exklusive FNCS Ingame-Goodies via Twitch Drop zu erhalten.

Das denken wir:

Die nächsten Tage werden für Fans von Fortnite sehr spannend. Wir sind schon gespannt, wer Champion der Saison 6 wird.