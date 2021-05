Gerade gibt es im PSN coole PS2-Klassiker für unter 5 Euro

in

PlayStation bietet im PlayStation Store gerade einige PS2-Klassiker für unter 5 Euro an – aber nur für begrenzte Zeit.

Falls ihr auf PS2-Klassiker wie Twisted Metal: Black, Ape Escape 2 und Co. steht, haben wir heute eine gute Nachricht für euch: Im PSN gibt es diese und weitere Spiele für unter 5 Euro. Das Angebot gilt aber nur für begrenzte Zeit.

Nachfolgend findet ihr einige der Angebote im Überblick:

Twisted Metal: Black

“Stürz dich in dem Klassiker Twisted Metal: Black™ in ein teuflisches Deathmatch auf Rädern und lass grausame Fahrzeuge in extremen, interaktiven Arenen gegeneinander kämpfen.”

Preis: 4,99 Euro

Ape Escape 2

“Jimmy hat den einfachsten Job der Welt: Er muss einfach nur eine Ladung Affenhosen zum Affenpark bringen. Doch irgendwie sind in der Ladung auch intelligenzfördernde Spitzpunkt-Helme gelandet!

Die gute Nachricht: Die Affen haben alle Hosen an. Schließlich ist das hier ein Spiel für die ganze Familie.

Die schlechte Nachricht: Der fiese Affe Specter hat seine Intelligenz zurück und versucht nun, gemeinsam mit den anderen Affen die Weltherrschaft an sich zu reißen!

Da hast du aber alle Hände voll zu tun, Jimmy …”

Preis:

Forbidden Siren

“Lade dir das klassische Horror-Abenteuer Forbidden Siren herunter und kämpfe in einem abgelegenen Dorf, das von dämonischen ‘Shibito’ heimgesucht wird, ums Überleben. Tarne dich, nutze deine Waffen und deine ‘Sichtmodus’-Fähigkeit, um vor deinen Gegnern zu fliehen oder sie zu überwältigen. Hier geht es ums nackte Überleben!”

Preis: 4,99 Euro

Primal

“Ein außergewöhnliches Mädchen erfährt mehr über seine außergewöhnliche Herkunft und begibt sich in eine Welt zwischen Ordnung und Chaos.

Entfessle die Kräfte von Jen und ihrem winzigen wasserspeienden Freund Scree, nimm vier dämonische Formen an, die jeweils über ganz besondere Fähigkeiten und Kampfstile verfügen, und lass dich in diesem Actionabenteuer in eine atemberaubende Welt voll Spannung, Überraschungen und Verschwörungen entführen.”

Preis: 4,99 Euro

Über diesen Link findet ihr alle weiteren Angebote.

Das denken wir:

Bei diesen Preisen kann man wirklich nicht viel falsch machen.

