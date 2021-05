GTFO bekommt fünften Rundown namens Rebirth spendiert

Das schwedische Studio 10 Chambers hat für den Koop-Shooter GTFO den fünften Rundown namens Rebirth veröffentlicht.

Wenn ihr den Hardcore-Koop-Shooter GTFO zockt, dann interessiert es euch vermutlich, dass kürzlich ein neues Update veröffentlicht wurde, das unter anderem den fünften Rundown namens Rebirth ins Spiel bringt.

Ihr dürft euch auf einen bisher unbekannten Feind, eine Reihe an Expeditionen und sogenannte Booster freuen, die euch einen Grund geben, immer wieder in den Komplex hinabzusteigen.

Dazu heißt es: “‘Der Komplex’ ist die düstere, unterirdische Anlage, in der GTFO spielt. Die Spieler sind dabei ein Team aus Gefangenen, deren Überleben von der Kommunikationsfähigkeit, der strategischen Koordinierung und dem genauen Abzählen der Kugeln abhängt. Neben neuen Gegnern, Waffen und Aufgaben bietet Rebirth auch eine vollständig neue Umgebung, die ganz anders aussieht als das, was man von GTFO gewohnt ist. Die normalerweise dunkle und kalte Umgebung wird nun durch natürliche Elemente ergänzt – in einer völlig neuen Umgebung namens Floodways. Doch natürlich geht es in Rebirth nicht nur um die Optik: das Update enthält auch bedeutende Änderungen am Gameplay und der Wiederspielbarkeit.”

“Dieser Rundown ändert eine Menge an GTFO, sowohl für neue als auch für bestehende Spieler“, so Ulf Andersson, Creative Director. “Wir fügen eine Neuerung hinzu, die wir Booster nennen. Während die Spieler den Komplex erkunden, können sie wertvolle Artefakte finden, die vom Wärter – dieser mysteriösen Entität, die einen gefangen hält – gesucht werden. Wenn Spieler diese finden, werden sie mit der schrecklichen Erfahrung belohnt, eine besondere Flüssigkeit ins Gehirn injiziert zu bekommen, sogenannte Booster. Diese Booster verleihen verbesserte Fähigkeiten, wie z.B. verbesserten Schaden durch Sturmgewehre oder erhöhte Geschwindigkeit beim Hacken.“

Hier ein Trailer zum neuen Update:

Weitere Details zum Update findet ihr auf der Steam-Seite des Spiels, die ihr über diesen Link erreicht.

Die ersten Szenen aus dem neuen Rundown sehen ziemlich cool aus, aber ob die Booster für einen höheren Wiederspielwert sorgen, muss sich erst noch zeigen.