Holt euch Among Us jetzt kostenlos

Epic Games bietet das Spiel Among Us für begrenzte Zeit kostenlos im Epic Games Store an.

Falls ihr Among Us schon immer mal ausprobieren wolltet, habt ihr nun die beste Gelegenheit dazu, denn gerade gibt es das Spiel kostenlos im Epic Games Store. Das Angebot gilt aber nur für begrenzte Zeit. Bis zum 3. Juni um 17:00 Uhr habt ihr noch die Möglichkeit, das Spiel abzustauben.

Among Us ist ein Multiplayer-Spiel für 4-10 Spieler online oder im lokalen Netzwerk. Ziel ist es, euer Raumschiff zum Abflug vorzubereiten. Der Clou: Ein oder mehrere zufällig bestimmte Spieler der Besatzung sind Verräter und wollen alle umbringen.

Als Besatzungsmitglied ist es euer Ziel, alle Aufgaben auf dem Schiff erledigen, um zu gewinnen. Dabei müsst ihr auf Verräter Acht geben, Leichen melden und Notfall-Meetings einberufen, um Verräter per Abstimmung rauszuwerfen.

Als Verräter müsst ihr hingegen für Chaos sorgen, herumschleichen und Unschuldige ausricksen. Ihr gewinnt, wenn ihr alle Besatzungsmitglieder umbringt.

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Das denken wir:

Among Us ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Wer es bisher verpasst hat, der sollte es spätestens jetzt nachholen.