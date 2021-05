Holt euch jetzt die erste Episode des Point-and-Click-Horror-Novels Critters for Sale kostenlos auf Steam

in

Auf Steam könnt ihr euch aktuell die erste Episode des Point-and-Click-Horror-Novels Critters for Sale kostenlos holen.

Wer mal wieder Lust auf eine abgefahrene Spielerfahrung hat, der sollte sich das Spiel Critters for Sale mal etwas genauer ansehen. Hier erwartet euch ein Point-and-Click-Spiel, das in fünf Episoden aufgeteilt ist: Snake, Goat, Monkey, Dragon und Spider. Die erste Episode Snake gibt es aktuell kostenlos auf Steam.

Alle Episoden spielen in verschiedenen Epochen und an verschiedenen Orten und behandeln Themen wie Zeitreisen, schwarze Magie und Unsterblichkeit. Dazu heißt es: “Eine Reise, auf der du bekannte und fremde Charaktere triffst, die von Bewohnern eines Gartens in der Erdumlaufbahn über Außerirdische aus Neptun, Noid Men aus benachbarten Zeitlinien bis hin zu Bewohnern eines bestimmten Reinkarnationspalastes reichen.”

Hört sich abgefahren an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link könnt ihr euch die erste Episode kostenlos herunterladen.

Das denken wir:

Der Stil von Critters for Sale ist auf jeden Fall bagefahren. Am besten holt ihr euch einfach mal die erste Episode. Dann seht ihr ja, ob euch das Spiel gefällt.