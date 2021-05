Holt euch Little Nightmares jetzt kostenlos auf Steam

Das Rätsel-Jump-‘n’-Run-Adventure Little Nightmares gibt es gerade kostenlos auf Steam.

Falls ihr das Spiel Little Nightmares schon immer mal ausprobieren wolltet, habt ihr nun die beste Gelegenheitm dazu, denn das Spiel gibt es gerade kostenlos auf Steam. Aber ihr solltet euch beeilen, denn das Angebot endet bereits heute um 19:00 Uhr.

Zum Spiel heißt es: “Tauche mit Little Nightmares in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die dich mit den Ängsten deiner Kindheit konfrontiert! Hilf Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Areal, das von verdammten Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl zehren … Im Laufe deiner Reise triffst du auf ein gruseliges Puppenhaus – gleichzeitig ein Gefängnis, aus dem es zu entkommen gilt, und auch ein Spielplatz, auf dem man sich wie nirgends sonst austoben kann. Erwecke das Kind in dir und entfessele deine Fantasie, um den Weg hinaus zu finden!”

Über diesen Link könnt ihr euch Little Nightmares herunterladen.

Das denken wir:

Little Nightmares ist ein tolles Spiel, das ihr euch auf jeden Fall holen solltet – vor allem dann, wenn es kostenlos angeboten wird.