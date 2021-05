In Alan Sharp erwartet euch ein unheimliches First-Person-Detektiv-Adventure

Kürzlich wurde das First-Person-Detektiv-Adventure Alan Sharp auf Steam veröffentlicht.

Mystive Studios haben die erste Episode des Spiels Alan Sharp auf Steam veröffentlicht. Hier übernehmt ihr die Rolle von Sam Whithers – einem jungen Detektiv und Ex-Assistenten des legendären Alan Sharp.

Sams Aufgabe ist es, herauszufinden, was an einem Tatort in Beggers Hole vor Alans Ankunft passiert ist. Dabei muss er gegen Dämonen seiner Vergangenheit und eine Entität ankämpfen, die ihn verzehren will.

Dazu heißt es: “Wird seine eigene geistige Gesundheit ihn davon abhalten, die schreckliche Wahrheit zu erkennen? Oder wird das unheilige Wesen ihn im Abgrund verzehren, bevor er die Geschichte der Familie Regan herausfindet?”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf Horror-Spiele steht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf Alan Sharp werfen.