Knockout City: Zockt das Dodgeball-Spiel zum Start kostenlos

Electronic Arts hat verraten, dass man das Spiel Knockout City zum Start kostenlos spielen kann.

Das Dodgeball-Spiel Knockout City, das am 21. erscheint, wird man zum Start ein paar Tage lang kostenlos spielen können. Das wurde kürzlich in einer offiziellen Pressemitteilung verkündet.

So könnt ihr Knockout City im Rahmen der “Block-Party” ab dem 21. Mai um 14:00 Uhr bis zum 30. Mai um 14:00 Uhr zehn Tage lang auf allen Plattformen kostenlos spielen.

Dazu heißt es: “Um den Spielern einen vollständigen Einblick in die Events rund um die Block-Party zu geben, haben EA und Velan Studios heute einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem sie alle neuen Inhalte wie freischaltbare Belohnungen, zeitlich begrenzte Events, Anpassungsmöglichkeiten und mehr vorstellen. Außerdem beginnt vier Tage nach dem Launch am 25. Mai die erste Saison in Knockout City und fordert Crews heraus, neue Schauplätze zu erkunden, Crewverträge der Saison 1 abzuschließen, sich in neuen Playlists in die Schlacht zu stürzen, die Ränge des Ligaspiels zu erklimmen und vieles mehr. Der Blog bietet auch einen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten, die während der Block-Party geplant sind. “

Hier der Trailer zur Ankündigung:

Weitere Details dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.

Knockout City erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie dank Aufwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Mulitplayer” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist eine coole Aktion. Auf diese Weise kann man das Spiel ganz ohne Risiko ausprobieren.